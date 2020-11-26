Taktik çalışan Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazır

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, bugün Türk Havayolları'na ait özel uçakla Ankara'ya gidecek.
Trabzonspor, yarın MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Radamel Falcao bugün Florya'da tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mbwana Samatta'nın sakatlığından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
SAMATTA'NIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR
• Fenerbahçe - Beşiktaş
• Denizlispor - Fenerbahçe
• Fenerbahçe - Yeni Malatya
• Gaziantep FK - Fenerbahçe
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.
Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı