Taktik çalışan Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazır

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Falcao'nun son durumu belli oldu Galatasaray'da Falcao'nun son durumu belli oldu Galatasaray'da Radamel Falcao bugün Florya'da tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma yaptı.

Erol Bulut kötü haberi verdi: '1 ay yok...' Erol Bulut kötü haberi verdi: '1 ay yok...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mbwana Samatta'nın sakatlığından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



SAMATTA'NIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

• Fenerbahçe - Beşiktaş

• Denizlispor - Fenerbahçe

• Fenerbahçe - Yeni Malatya

• Gaziantep FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.

Galatasaray devre arası atağa kalkıyor Galatasaray devre arası atağa kalkıyor Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.