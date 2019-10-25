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  3. Taktik çalışan Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Taktik çalışan Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Taktik çalışan Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon ve sahadaki ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın ana bölümünde taktik oyun oynandığı aktarıldı.

Sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandığı belirtildi.

Sofiane Feghouli'nin ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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