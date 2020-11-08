  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 18:26
  • |
  • Son Güncelleme:

Taklacı Diouf iş başında! 0-1

Taklacı Diouf iş başında! 0-1

Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi. Atakaş Hatayspor'un golünü 64. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique, 54. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 11'e yükseltti. Üç maçtır kaybeden Hes Kablo Kayserispor 6 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

5. dakikada Alibec'in ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Serbest atışı kullanan Alibec'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Atakaş Hatayspor atağında, Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Akintole'nin vuruşunda, kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Akintole'nin, Miguel Lopes'i geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

37. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, topla buluşan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

46. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Alibec, topu uygun durumda bulunan Kvrzic'e çıkardı. Kvrzic'in vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Traore'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topla buluşan Sackey'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

64. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

84. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Diouf'un vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo (Dk. 81 Ackah), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Lennon), Kvrzic (Dk. 81 İlhan Parlak), Pedro Henrique, Fernandes (Dk. 60 Attamah), Alibec

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (Dk. 60 Boupendza), Selim Ilgaz (Dk. 66 Barbosa), Rayane, Akintole, Traore (Dk. 82 Abdurrahman Canlı), Diouf

Gol: Dk. 64 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Sackey, Dk. 79 Rayane (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Ackah (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'dan tarihi karar
Galatasaray'dan tarihi karar

Galatasaray'dan tarihi karar

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?

Galatasaray'da ilk başkan adayı belli oldu
Galatasaray'da ilk başkan adayı belli oldu

Galatasaray'da ilk başkan adayı belli oldu

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

İşte Galatasaray'ın sürpriz 'çatı' adayı
İşte Galatasaray'ın sürpriz 'çatı' adayı

İşte Galatasaray'ın sürpriz 'çatı' adayı

19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gitme kararı alan Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çatı aday olabileceği konuşuluyor.

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Galatasaray'da galibiyetin perde arkası
Galatasaray'da galibiyetin perde arkası

Galatasaray'da galibiyetin perde arkası

Sivasspor karşılaşmasına Babel ile başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kanat ortalarını değil orta saha kaynaklı hücumları seçti. Sarı-kırmızılılar, beklerin de içeri kat etmesiyle rakip savunmanın dengesini bozdu.

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko
Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Yaz transfer döneminde 18 futbolcu alarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, devre arasında da boş durmuyacak. Erol Bulut'un rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef West Ham'da forma giyen Andriy Yarmolenko oldu.

Trabzonspor'da sürpriz istifa
Trabzonspor'da sürpriz istifa

Trabzonspor'da sürpriz istifa

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.

Erol Bulut: 'Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk'
Erol Bulut: 'Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk'

Erol Bulut: 'Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk'

Erol Bulut, Konya yenilgisinin hedeften saptıkları anlamına gelmediğini söyledi ve ekledi: Yol kazaları olacaktır. Bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Yeter ki bize inanın ve güvenin.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.