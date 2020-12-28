Takım arkadaşlarından Aboubakar'a vefa göstergesi

Atılan gol sonrasında yedek kulübesine hareketlenen siyah-beyazlı futbolcular, annesinin cenazesine katılmak için ülkesi Kamerun'a giden Aboubakar'ın formasını alarak golcü oyuncuya destek oldu.
Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice, cumartesi günü hayata gözlerini yummuş golcü oyuncu da cenaze törenine katılmak için bugün ülkesine gitmişti. Sivasspor maçında görev alamayan Aboubakar, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında da forma giyemeyecek.
Süper Lig'de Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 15. haftanın kapanış maçı niteliği taşıyan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi.
Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba mücadeleyi ve sonucu değerlendirdi.
Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan