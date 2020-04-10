Gremio'da forma giyen Ferreira: Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez

Fenerbahçe'nin son günlerdeki gündemlerinden biri de ‘Yeni Alex’. Brezilya'da Gremio forması giyen ve bir süredir takip edilen Isaque konusunda hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, oyuncunun Alex etkisi göstereceğini düşünüyor.
Bu arada Gremio forması giyen Ferreira, Isaque konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Ferreira 'Umarım Fenerbahçe'ye gitmez' ifadelerini kullandı.
Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı.
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Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.
İspanyol basını, Trabzonspor'un forveti Sörloth'un Bundesliga yolcusu olduğunu yazdı. Norveçli oyuncu için “Türk” denmesi gözlerden kaçmadı!
Blanc ile görüşme yapan Başkan Ali Koç, sezona yabancı bir teknik adamla başlamak istiyor. Yönetimden bazı isimler ise Erol Bulut'un takımın başına getirilmesini istiyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e transferde müthiş haber. Tecrübeli çalıştırıcının gözdesi olan Adil Aouchiche'nin PSG ile anlaşamadığı açıklandı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılıların, oyun stili Zidane'a benzetilen Aouchiche için bir kez daha temasa geçeceği belirtildi.
Ruslar, L.Moskova'nın gündemindeki Yunan sol bek Tsimikas'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda takıma dönecek olan 22 yaşındaki stopere yeni transfer gözüyle bakıyor.
Fenerbahçe, Gremio'nun 10 numarası Isaque Elias Brito için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler genç futbolcuya ‘Yeni Alex de Souza' gözüyle bakarken 22 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşı Aldemir dos Santos Ferreira, “Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez” ifadelerini kullandı.