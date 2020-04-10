Gremio'da forma giyen Ferreira: Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez

Fenerbahçe, Gremio'nun 10 numarası Isaque Elias Brito için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler genç futbolcuya ‘Yeni Alex de Souza' gözüyle bakarken 22 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşı Aldemir dos Santos Ferreira, “Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin son günlerdeki gündemlerinden biri de ‘Yeni Alex’. Brezilya'da Gremio forması giyen ve bir süredir takip edilen Isaque konusunda hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, oyuncunun Alex etkisi göstereceğini düşünüyor.



Bu arada Gremio forması giyen Ferreira, Isaque konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Ferreira 'Umarım Fenerbahçe'ye gitmez' ifadelerini kullandı.

Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı.

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