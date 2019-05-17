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  3. Tahkim Kurulu'ndan Samudio'nun cezasında indirim kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Samudio'nun cezasında indirim kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Samudio'nun cezasında indirim kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio'nun cezasında indirime gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio'nun Galatasaray maçında gördüğü krımız kart dolayısıyla aldığı 2 maçlık cezada indirime gitti. Tahkim Kurulu Paraguaylı futbolcunun 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor ile Galatasray arasında oynanan mücadele Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasına neden olay hareketi nedeniyle Samudio, karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar tarafından kırmızı kartla cezalandırlmıştı.

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