Tahkim Kurulu'ndan Samudio'nun cezasında indirim kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio'nun Galatasaray maçında gördüğü krımız kart dolayısıyla aldığı 2 maçlık cezada indirime gitti. Tahkim Kurulu Paraguaylı futbolcunun 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor ile Galatasray arasında oynanan mücadele Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasına neden olay hareketi nedeniyle Samudio, karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar tarafından kırmızı kartla cezalandırlmıştı.