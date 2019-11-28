Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7614
  • 6,3483
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.


Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama
Güzel oyuncudan sevgilisine evlilik teklifi!
Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı!
İhaneti kaldıramadı! Hafızasını sildirecek
Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
<p>Balıkesir´in Bigadiç ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Can´a ait koyun ikiz yavruladıktan sonra

Öksüz Kalan Kuzu ´Anne, Anne´ Diye Meliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD'de kimya fabrikasında patlama: 60 bin kişi tahliye ediliyor

PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı kategorideki terörist Beraat Afşin öldürüldü