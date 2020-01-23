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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 18:04
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 18:12

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yönelik itirazını karara bağladı.

Sarı-lacivertlilerin başvurusu üzerine 16 milyon TL'lik ek harcama limiti belirlendi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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