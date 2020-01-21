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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 20:25
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  • 21 Ocak 2020 Salı 20:28

Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe için limit artımı açıklaması

Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe için limit artımı açıklaması

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüştü ve gerekçeli karar için Sicil Kurulu'na geri gönderdi.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu gerekçeli kararı öğrenmek üzere Sicil Kurulu'na geri gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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