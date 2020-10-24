Tahkim Kurulu, Sumudica'nın cezasını 2 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın 4 maçlık cezasını 2'ye indirdi.
Kurulun toplantısının ardından TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesi nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan Sumudica'nın cezasının 2 maça indirildiği belirtildi.
Rumen teknik adama verilen 33 bin lira para cezasının da 16 bin 500 liraya düşürüldüğü kaydedildi.
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