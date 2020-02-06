Tahkim Kurulu, Haris Hajradinovic'in 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Kasımpaşa’dan Haris Hajradinovic’in 3 maçlık cezasını onadı.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 06 Şubat 2020 günlü (8) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/11- K.2020/ 32

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Serdar Eylik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.12.2019 tarih ve E.2019/473 - K.2019/563 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/12- K.2020/ 33

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ve futbolcu Serhat Keskinsoy'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.12.2019 tarih ve E.2019/464 (Birleşen E.2019/514) -K.2019/562 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Birleşen davada hükmedilen fesih tazminatı tutarının 68.505,27 TL olarak düzeltilmesine,

- Tarafların diğer hususlardaki itirazlarının reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Faiz yargılama gideri, diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2020/23- K.2020/ 34

Hayat Medikal Mulaka Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarihli 20 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Hayat Medikal Mulaka Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

4. E.2020/25- K.2020/ 35

Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic ile ilgili PFDK'nın 25.01.2020 tarihli E.2019-2020/525 K.2019-2020/645 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FTD'nin 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

5. E.2020/26- K.2020/ 36

Isparta 32 Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcusu İlyas Barut ile ilgili AFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/985 K.2019-2020/1224 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Isparta 32 Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcusu İlyas Barut'un oyunun durduğu bir anda rakip takım futbolcusunun beline yumruk vurarak şiddetli harekette bulunması nedeniyle FTD'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/27- K.2020/ 37

DSİ Karadeniz Spor Kulübü'nün futbolcusu Fatih Demir ile ilgili AFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/1004 K.2019-2020/1235 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- DSİ Karadeniz Spor Kulübü'nün futbolcusu Fatih Demir'in hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/28- K.2020/ 38

Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Zafer Özden ve idarecisi Bedri Alabay ile ilgili PFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/545 K.2019-2020/653 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Zafer Özden'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Bedri Alabay'ın müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/5-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/29- K.2020/39

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/526 K.2019-2020/643 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.