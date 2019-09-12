Tahkim Kurulu, Fatih Terim hakkındaki nihai kararını bugün verecek

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için kader anı geldi çattı! Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarından dolayı PFDK tarafından 4 maç men cezasına çarptırılan ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Fatih Terim, kulübün hukuk departmanı aracılığıyla TFF'ye savunmasını sundu.

Fatih Terim'in itirazını değerlendirecek olan Tahkim Kurulu, Terim ile beraber diğer yapılan itirazları da değerlendirecek ve nihai kararını bugün saat 17:00 sularında verecek. Tahkim Kurulu, PFDK'nın verdiği 4 maçlık cezayı onarsa Fatih Terim, 4 hafta boyunca sarı-kırmızılı takımın başında maça çıkamayacak.

1996'dan bu yana Galatasaray'da 4 dönem görev yapan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım kariyerinde PFDK tarafından şu ana kadar toplam 31 maç tribüne gönderildi. Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.

Galatasaray, Fatih Terim'in şu ana kadar tribüne çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Başarılı hocanın aldığı cezalar takım içinde motivasyon yaratırken saha içi sonuçları beklenenden çok daha iyi oldu.

(Sporx)