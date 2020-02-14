Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'un cezasında indirime gitti

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Sörloth'un cezasına bordo-mavili kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi.
Açıklamada, tahrik derecesi ve futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alınarak cezanın 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası şeklinde düzeltildiği ifade edildi.
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, sakatlığından dolayı maç kaçıracak olması hakkında yapılan yorumlardan şikayetçi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Arda Turan, Japon ekibi Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda yer aldı.
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve fotoğrafın yayınlanmaması için para istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.