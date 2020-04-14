Taha Akgül: Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tedbirlere uyuyorum ve evimde kalıyorum

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina sürecinin tüm sporcular gibi kendisini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir sakatlık sürecim vardı, tedaviye gidiyordum. Tedavim yarım kaldı, gidemedim ama tedavide gerçekleştirdiğim egzersiz hareketlerine evde devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Güreş kontak sporu." diyen Taha, "Sürekli teknik ve güreş antrenmanlarını yapmamız gerekiyor. Bu dönemde bundan mahrumuz. O yüzden bizi olumsuz anlamda etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.
Başarılı milli güreşçi, bu süreçte evinde vakit geçirdiğini dile getirerek, "Ailemleyim, aynı zamanda egzersiz hareketlerimi, antrenmanlarımı yapıyorum. Ben zaten normalde de evde vakit geçirmesini seven biriyim. Kitap okuyorum, film izliyorum, İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Bu süreçte eksik taraflarımı geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.
Koronavirüse karşı gereken tedbirleri aldığını vurgulayan Taha, şöyle devam etti:
"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Azami şekilde hassasiyet gösteriyorum. Çünkü kendi sağlığım, ailemin ve vatandaşlarımızın sağlığı için buna dikkat etmem gerekiyor. O yüzden elimden geldiği kadar hijyene dikkat ediyorum. Ellerimi sürekli yıkıyorum, temizliğe çok dikkat ediyorum. En önemlisi de devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu tedbirlere uyuyorum ve evimde kalıyorum."
- "Bu süreci en az zararla atlatmamız gerekiyor"
Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Taha Akgül, karantina döneminde sporcuların imkanları dahilinde evlerinde çalıştığına değinerek, "Bu süreç sporcuların performansını olumsuz anlamda çok etkileyecek. Çünkü olimpik sporcuların günde en az 4-5 saat antrenman yapmaları gerekiyor." dedi.
İmkanlar açısından şanslı olduğunu söyleyen milli güreşçi, şunları kaydetti:
"Evimizde antrenmanlarımızı yapabiliyoruz, güzel bir ağırlık antrenmanı yapabileceğimiz salonum var. Bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum ama şartlar ne olursa olsun sporu bırakmamamız gerekiyor. 10 metrekare alan bile olsa orada her türlü antrenman yapılabilir, her türlü kas grubu çalıştırılabilir, egzersiz hareketleri yapılabilir. Bu anlamda tüm sporcu kardeşlerimizin antrenmanlarına devam etmesi gerekiyor. Çünkü önümüzde yine müsabakalar olacak, inşallah koronavirüs bitecek, dünya, ülkemiz yine eski sağlığına kavuşacak. Bizim de o zamana kadar hazır olmamız gerekiyor. Bu süreci en az zararla atlatmamız gerekiyor. En iyi şekilde bu süreci geçirip kamp, turnuva süreçlerine en hazır şekilde girmeliyiz."
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