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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:34
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:47

Taffarel ve Melo Galatasaray'a Talles Magno'yu önerdi

Taffarel ve Melo Galatasaray'a Talles Magno'yu önerdi

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Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.

Yaz transfer döneminde gelecek vadeden yıldız adaylarına yönelme kararı alan sarı-kırmızılılarda, sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın efsane isimleri Claudio Taffarel ve Felipe Melo bu transferde devreye girerken, yönetim Mario Jardel'den de fikir aldı.

Vasco Da Gama'da forma giyen 2002 doğumlu Talles Magno'ya kanca atıldı. 26 Haziran'da 18 yaşına girecek 1.86 boyundaki solak santrfor yetenekleriyle heyecan yaratıyor.

Brezilya U17 takımında da 6 maça çıkıp 3 gol atan Magno'nun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kanatlarda da görev yapabilen Magno, çıktığı 17 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

TAFO-MELO DEVREDE

Galatasaray'ın Talles Magno transferi için eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo'yu da devreye sokacak.

Efsane golcü Mario Jardel'e de futbolcunun durumunu soran teknik heyet olumlu rapor aldığı için şartları zorlayacak.

Cimbom üç yıldızıyla devreye girerek oyuncuyu kulüpten koparmaya çalışacak.

(Fotomaç)

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