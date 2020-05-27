Taffarel dönmek istiyor

Galatasaray'da kadroyu güçlendirme çalışmalarının yanında kulübeyi de güçlendirme girişimleri sürüyor. Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından Albert Riera ve Johan Elmander'i teknik ekibe katmak isteyen Galatasaray, Claudio Taffarel'in de kulübe dönmeye hazır olduğunu söylemesiyle harekete geçti.
Daha önce iki kez Galatasaray'a gelen Taffarel, 2011-2016 yılları arasında ve 2018-2019 yılları arasında kaleci antrenörlüğü yapmıştı. Özellikle Fernando Muslera üzerinde büyük emeği olan Taffarel, kulüpte de herkes tarafından sevilen bir isimdi.
Her iki ayrılığında da ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini ileten Taffarel, bir kez daha Galatasaray'a dönmeye hazır.
Yönetim de Taffarel'in dönmesini çok istiyor fakat herkese yaptığı gibi Taffarel'e de indirim çağrısında bulunuyor. Taffarel, son döneminde yıllık 240 bin euro kazanıyordu. Eğer ücretinde indirime giderse yönetim, Taffarel'i 3. kez kulübede görmekten mutluluk duyacak.
Ocak ayında yönetimin vetosu nedeniyle sarı-kırmızılı formasına kavuşamayan Arda Turan önümüzdeki dönem Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz'ü gündemine aldığı iddia edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.