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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:45
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Taffarel dönmek istiyor

Taffarel dönmek istiyor

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Claudio Taffarel Galatasaray'a 3. defa dönmeye hazırlanıyor. Daha önce iki kez çalıştığı Galatasaray'dan iki defa ailevi sebeplerle ayrılan Taffarel, bir kez daha dönmek için hazır olduğunu yönetime iletti.

Galatasaray'da kadroyu güçlendirme çalışmalarının yanında kulübeyi de güçlendirme girişimleri sürüyor. Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından Albert Riera ve Johan Elmander'i teknik ekibe katmak isteyen Galatasaray, Claudio Taffarel'in de kulübe dönmeye hazır olduğunu söylemesiyle harekete geçti.

Daha önce iki kez Galatasaray'a gelen Taffarel, 2011-2016 yılları arasında ve 2018-2019 yılları arasında kaleci antrenörlüğü yapmıştı. Özellikle Fernando Muslera üzerinde büyük emeği olan Taffarel, kulüpte de herkes tarafından sevilen bir isimdi.

Her iki ayrılığında da ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini ileten Taffarel, bir kez daha Galatasaray'a dönmeye hazır.

Yönetim de Taffarel'in dönmesini çok istiyor fakat herkese yaptığı gibi Taffarel'e de indirim çağrısında bulunuyor. Taffarel, son döneminde yıllık 240 bin euro kazanıyordu. Eğer ücretinde indirime giderse yönetim, Taffarel'i 3. kez kulübede görmekten mutluluk duyacak.

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