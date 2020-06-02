AKŞAM
Claudio Taffarel, “Biz, UEFA finalinde Arsenal’in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık. Fatih Terim bizi yönlendirdi” ifadelerini kullandı.
KIYMETE BİNDİ!..
Öte yandan Galatasaray’ın gündemine gelen Meksikalı sağ bek Alan Mozo için Pumas, 5 milyon euro istedi. Oyuncunun Galatasaray’ın istemesiyle fiyatını ikiye katladığı yazıldı.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...
Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve şu anda Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, “Bir gün Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimalim yok. Ben Galatasaraylıyım” dedi.
George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesine Formula 1 camiasından kimse tepki göstermeyince, F1'in tek siyahi pilotu Lewis Hamilton sert tepki gösterdi.