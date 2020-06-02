SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonluklarımız gasp edildi Şampiyonluklarımız gasp edildi Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”

Barça için hazırım Barça için hazırım Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.

Taffarel: ‘Biliyorduk!‘ Taffarel: ‘Biliyorduk!‘ Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

En sosyal takım Galatasaray En sosyal takım Galatasaray Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...

Aslan gibi dönecek! Aslan gibi dönecek! Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.

Asla Fenerbahçe'de oynamam Asla Fenerbahçe'de oynamam Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve şu anda Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, “Bir gün Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimalim yok. Ben Galatasaraylıyım” dedi.