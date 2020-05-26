Tacizci başkana 90 gün men cezası

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Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

Forma giydiği 4 takım da küme düştü Forma giydiği 4 takım da küme düştü Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı

Ali Koç: En doğru karar oynamak Ali Koç: En doğru karar oynamak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu görünüyor" dedi.

Roma'nın Cengiz Ünder kararı belli oldu Roma'nın Cengiz Ünder kararı belli oldu Serie A takımlarından Roma'nın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle küçülmeye gideceği ve Cengiz Ünder'in de dahil olduğu bazı oyuncularla yollarını ayıracağı iddia edildi.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi.

Ergin Ataman'ı eleştirmişti... Micic'ten yeni açıklama geldi Ergin Ataman'ı eleştirmişti... Micic'ten yeni açıklama geldi Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, dün Sırp gazetesinde EuroLeague'in iptaline ilişkin yayımlanan röportajındaki durumun çok farklı noktalara ulaştığını söyledi.