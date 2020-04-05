Tacikistan'da koronavirüse rağmen lig başladı

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Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım.

Engin Fırat'tan Fenerbahçe açıklaması Engin Fırat'tan Fenerbahçe açıklaması Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Fırat, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin iptal edileceğini düşündüğünü kaydetti.

Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”

Beşiktaş'tan sağlık çalışanlarının çocuklarına burs Beşiktaş'tan sağlık çalışanlarının çocuklarına burs Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlı çalışanlarının çocuklarını burs vereceklerini açıkladı.

Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar... Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar... Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Anlaşma tamam... Galatasaray'a müjdeli haber! Anlaşma tamam... Galatasaray, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için harekete geçti. Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan yıldız futbolcunun 1 yıl daha kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.