Taburcu edilen Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: 3 tane tümör vardı, temizledik

Kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz’in doktoru, “Mustafa Cengiz'in beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Kendisinin maşallahı var. Tek sıkıntı uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Bunu kendisine yasakladım” ifadelerini kullandı.
Abdurrahim Albayrak ise “Hocamızdan Allah razı olsun. Hastaneden mutlu ayrılıyoruz. Başkanımızın durumu gayet iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Çok ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen başkanımız yürüyerek, arabasına binip gitti” şeklinde konuştu.
Operasyonu yapan doktora teşekkür eden Yusuf Günay da “Başkanımız en kısa sürede eski sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'ı daha iyi yönetmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
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