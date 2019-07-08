Suzuki teklifi yapıldı

AKŞAM

BURAK Yılmaz’ın Lecce’ye gitme ihtimali üzerine Beşiktaş, forvet hattına en az 2 isim takviyesi planlıyor. Bütün bunlar yaşanırken Japonya’dan sürpriz bir iddia geldi. Kashima’nın altyapısından çıkan ve kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yuma Suzuki’ye en ciddi önerinin Beşiktaş’tan geldiği öğrenildi. Geçen sezon Shinji Kagawa’nın Beşiktaş’a gelmesi ve İstanbul’la ilgili olumlu ifadeler kullanması Japonların da Beşiktaş’a sıcak bakmasını sağladı.

DAHA CAZİP GELDİ

Suzuki’nin menajeri, “St Truiden teklifte bulundu ama Beşiktaş’ın teklifi daha cazip görünüyor” dedi. 23 yaşındaki Yuma Suzuki, 2018 yılında Kashima formasıyla oynadığı 32 maçta 11 gol atmayı başardı.