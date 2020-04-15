Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United'ı satın aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı. 126.900 kişi ise hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları durma noktasına gelirken liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.
Futbol dünyası da ekonomik anlamda bu süreçten oldukça etkilendi. Dünya devleri dâhil olmak üzere birçok takım futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti. Futbolcu transferlerinin de korona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağı ön görülüyor.
EL SIKIŞTILAR
Korona virüsün böylesine etkilediği futbol dünyasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ise Premier Lig'den takım satın aldı.
İngiliz basınının haberine göre Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için kulübün başkanı Mike Ashley ile anlaştı. Ashley ile Muhammed bin Selman, kulübün satılması için masaya otururken İngiliz başkan, Suudi Arabistan veliaht prensinden 390 milyon euro istedi. Muhammed bin Selman ise 345 milyon euro önerdi. Uzun süren pazarlıkların ardından ikili el sıkıştı. Önümüzdeki günlerde kulübü devralma işleminin tamamlanması bekleniyor.
PRENSİN HAYALİYDİ
Prens Selman, böylece İngiltere Premier Lig'den kulüp satın alma hayalini de gerçekleştirmiş olacak. Suudi Arabistan'ın en zengin kişilerinden olan Selman'ın uzun bir süredir İngiliz takımı alma hayali bulunuyordu.
Ayrıca Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanı olan Muhammed bin Selman'ın Newcastle'ı satın aldıktan sonra transfer için ciddi para harcayacağı ve kulübü ligin tepesine oynatmayı hayal ettiği belirtiliyor.
Newcastle'ın şu anki başkanı Mike Ashley, kulübü 150 milyon euroya satın almıştı. Newcastle, 10 senelik süreçte ligin orta - alt sıralarında mücadele etmesine rağmen bu zaman diliminde 2 kat fazla değerlenmiş oldu.
Newcastle United, Premier Lig ertelenmeden önce 13. sırada bulunuyordu.
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