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aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2019 Cuma 13:58
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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 14:37

Suudi Arabistan'dan flaş Mbaye Diagne iddiası: Anlaşma yakın

Suudi Arabistan'dan flaş Mbaye Diagne iddiası: Anlaşma yakın

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Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakkında ''Masamızda onun için 8 teklif var'' dediği Mbaye Diagne için henüz somut bir adım atılmadı.

Buna rağmen Senegalli golcü, Arap Yarımadası'na gitmeye yakın gözüküyor. afriquesports'ta çıkan habere göre "Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, Diagne için Galatasaray'a yaklaşık 13 milyon euro teklif etti. Oyuncuya da yıllık 4.5 milyon euroluk bir teklifte bulunuldu. Anlaşma yakın.'' ifadeleri kullanıldı.

DIAGNE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Diagne'nin teklife sıcak baktığı belirtilirken sözleşmenin kaç yıllık olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi.

Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan 27 yaşındaki forvet, 2014 yılında kısa bir süreliğine Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında forma giymişti.

Diagne'yi istediği iddia edilen Al-Nasr'da Galatasaray'ın eski oyuncuları Maicon ve Nordin Amrabat ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano oynuyor.

(Sporx)

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