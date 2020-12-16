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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:10
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Süre yetmediği için oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz'ı Fatih Terim teselli etti

Süre yetmediği için oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz'ı Fatih Terim teselli etti

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlebirliği'ni 1-0 mağlup edip tur atladığı maçın son dakikalarında teknik direktör Fatih Terim, 2003 doğumlu ön libero Bartuğ Elmaz'ı oyuna almak istedi ancak süre yetmeyince genç futbolcu sahaya ayak basamadı. Maçın son düdüğüyle üzüldüğü gözlemlenen Bartuğ Elmaz'ı yine hocası teselli etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın tur atladığı Darıca Gençlerbirliği maçında Bartuğ Elmaz'ı son dakikalarda oyuna sokmak isteyen Terim, süre yetmeyince sahaya ayak basamayan oyuncusunu teselli etti.

TERİM ÜZÜLEN OYUNCUSUNA SARILDI

Mücadelenin son anlarına 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile girilirken 2003 doğumlu genç futbolcuyu oyuna sokmak isteyen Terim, maçın bitiş düdüğünün gelmesinin ardından üzülen oyuncusuna sarıldı.

Oyuna giremediği için üzülen Bartuğ'a Terim ve yardımcıları moral verdi.

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