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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 10:33
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  • 24 Mart 2020 Salı 10:33

Süper Lig'in keskin nişancısı Jose Sosa

Süper Lig'in keskin nişancısı Jose Sosa

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Süper Lig'de geride kalan 26 haftalık periyotta ceza sahası dışından en çok gol atan takımlar Göztepe (11), Fenerbahçe (9) ve Trabzonspor (8) oldu. Oyuncu performanslarına bakıldığında ise Jose Sosa ilk sırada.

Trabzonspor’un kaptanı tam 4 kez ceza sahası dışından rakip kalecileri avladı. Onu 3’er golle Nwakaeme (Trabzonspor), Emre Kılınç (Sivasspor), İrfancan (Başakşehir), Güray Vural (Gaziantep), Berkan Emir (Göztepe), Sio (Gençlerbirliği) ve Andre Castro (Göztepe) takip ediyor.

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