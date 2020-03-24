Süper Lig'in keskin nişancısı Jose Sosa

SPOR GÜNDEMİ

Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.

Dünya basını Fatih Terim'i konuşuyor Dünya basını Fatih Terim'i konuşuyor Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı kapıyor! Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı kapıyor! Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.

Mandzukic bombası! Bonservissiz Türkiye'ye... Mandzukic bombası! Bonservissiz Türkiye'ye... Juventus'taki 5 sezonluk macerasının ardından Al Duhail'e transfer olan Hırvat golcü, yeni macerasından memnun kalmadı, Avrupa'ya dönme kararı aldı. 33 yaşındaki süperstar, alacakları karşılığında bonservisini alıp Kartal'a gelmeye yeşil ışık yaktı.

Süper Lig devine ilaç gibi transfer! Tam bir savaşçı Süper Lig devine ilaç gibi transfer! Tam bir savaşçı Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.

Galatasaray'a müjde! Barça'dan para geliyor Galatasaray'a müjde! Barça'dan para geliyor İspanyol gazetesi Sport, Barcelona'nın yaz döneminde Porto'dan Alex Telles'i transfer edeceğini yazdı.