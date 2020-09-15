Süper Lig'in ilk haftasında 6 penaltı kararı

SPOR GÜNDEMİ

Kalinic'e 14 yabancı engeli Kalinic'e 14 yabancı engeli Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.

Formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdı, kendine takım aramaya başladı Formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdı, kendine takım aramaya başladı Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.

Beşiktaş'a Atletico Madrid'den bir transfer daha Beşiktaş'a Atletico Madrid'den bir transfer daha Atletico Madrid'in golcü ismi Kalinic'le prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'a İspanya'dan mutlu haber henüz gelmiş değil. Sırp golcü kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bonservisini hala alamazken, siyah beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi: Ivan Saponjic.

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı İşte Fenerbahçe'nin transfer planı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.