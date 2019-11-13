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Süper Lig'in eski hakemi evinde ölü bulundu

Süper Lig'in eski hakemi evinde ölü bulundu

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.55 yaşında hayatını kaybeden Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

Uzun süredir yalnız yaşayan Noyan evinde ölü bulundu. Noyan'ın ölümü spor camiasını yasa boğdu.


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