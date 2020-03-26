  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 10:39
  • |
  • 26 Mart 2020 Perşembe 10:39

Süper Lig'in en değerlisi Sörloth

Süper Lig'in en değerlisi Sörloth

Paylaş

Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth oldu. 16 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer alan Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdulkadir Ömür ise 14 Milyon Euro'luk değeri ile takip etti.

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Avro’ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor’un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15’inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt’ın son verilerine göre ise 16 milyon Euro’luk (112 Milyon 638 Bin TL) değeri ile Süper Lig’in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’de 19 gol attı. Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26’sına doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Avrupa Kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu bir çok kulüp tarafından takip edilen isimlerin başında geliyor. Tüm dünyayı saran Korona Virüsü nedeniyle, bordo-mavili kulüp ve Sörloth beklemeye geçmiş durumda.

SÖRLOTH’Ü, TAKIM ARKADAŞI ABDULKADİR ÖMÜR TAKİP EDİYOR

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth’ü takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip etti. 10 Milyon Euro’luk değerini transfermarkt’ın Süper Ligin ara güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı değerlendirmesi sonucu 16 Milyon Euro’ya çıkartan Sörloth’ü, 14 Milyon Euro (98 Milyon 558 Bin TL) değeri ile Abdulkadir Ömür takip etti. Trabzonspor’un iki oyuncusunu ise 13 Milyon Euro (91 Milyon 518 Bin TL) değerleriyle Galatasaray’dan Mario Lemina ve Medipol Başakşehir’den Edin Visca takip etti.

EN PAHALI KALECİ UĞURCAN ÇAKIR

Altyapısından yetiştirdiği oyuncular ve transfer ettiği yıldız adayı oyuncularla Süper Lig’e damga vuran Trabzonspor’da, Uğurcan Çakır’da en pahalı kaleci oldu. 12 Milyon Euro (84 Milyon 478 Bin TL) değeri ile genç kaleci en pahalı eldiven oldu. Çakır’ı, 5 Milyon Euro (35 Milyon 199 Bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ozan Kabak'ın değeri 500 bin Euro 43.5 milyon Euro'ya yükseldi

title

Şampiyon eskrimci Fatma Zehra Köse'den 'evde kal' mesajı

title

Altay'ın vazgeçilmezi Cihan Topaloğlu

Bakan Kasapoğlu'ndan ''evde kal'' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...
Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.

Uyanık Trabzonspor
Uyanık Trabzonspor

Uyanık Trabzonspor

Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.

20 yıllık zafer yok mu sayılacak?
20 yıllık zafer yok mu sayılacak?

20 yıllık zafer yok mu sayılacak?

Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.

Galatasaray'dan forvete genç yıldız
Galatasaray'dan forvete genç yıldız

Galatasaray'dan forvete genç yıldız

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.

Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim'
Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim'

Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim'

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens'ten sonra bu kez de Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp futbolcu, ülkesine gitmek için yönetimden izin istedi.

Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba...
Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba...

Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba...

Beşiktaş, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek için kadroya ciddi takviyeler yapmak istiyor. Özellikle forvet ve kaleci transferleri için işi sıkı tutan yönetim forvet adaylarını belirledi. Bafetimbi Gomis ve Mario Mandzukic...

Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın talip olduğu ortaya çıktı. İşte Feghouli transferindeki son dakika gelişmeleri...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.