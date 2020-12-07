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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 07:25
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Süper Lig'in deplasman fatihi Fenerbahçe

Süper Lig'in deplasman fatihi Fenerbahçe

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Fenerbahçe, bu sezon deplasman maçlarında başarılı bir grafik sergiliyor.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada kaybetmiyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda henüz 9. dakikada Papiss Cisse ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 40. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, Denizlispor deplasmanında 2-0'lık skorla 3 puan almayı başardı.

Bu sezon 6. deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, dış sahada üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Deplasmandaki 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, tek beraberliğini Galatasaray karşısında aldı.

Sarı-lacivertli ekip geçen sezonu dış sahada 4 galibiyetle tamamlamıştı.

- Zirvede 3 ekip "23 puan"da

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmesiyle 11. haftanın ardından zirvede yer alan ilk 3 ekip, 23'er puana ulaştı.

Hafta içinde Göztepe ile erteleme maçında karşılaşacak bir müsabakası eksik Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de 23'er puanla ilk 3 sırada yer aldı.

- Altay bu sezon ikinci kez penaltı kurtardı

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Erik Sabo'nun penaltı vuruşunda gole izin vermeyen Altay Bayındır, bugün de Radoslaw Murawski'nin penaltı atışında geçit vermedi.

Genç kaleci, karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla dikkati çekti.

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Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.

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