Süper Lig'den birçok talibi olan Fernandao, Goias'a transfer oldu

Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu Fernandao, Goias'a transfer oldu.
Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Fernandao, "Transfer döneminde bazı opsiyonlarım vardı ancak ailemin yanında olmayı tercih ettim ve kariyerime çok yakından tanıdığım ve ilişkilerimin sağlam olduğu Goias'ta devam etmeye karar verdim" dedi.
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.
Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı.