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  3. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 12. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamasında dolayı tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.


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