Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Öte yandan Yukatel Denizlispor Kulübü idarecileri Ozan Katrancı ile Kaan Şanlıkan hakaret, Trabzonspor Kulübü İdarecisi Ömer Sağıroğlu sportmenliğe aykırı açıklamalar ve Fatih Karagümrük Kulübü İdarecisi Yunus Yıldız talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi.
Ayrıca Kasımpaşa futbolcusu Anıl Koç, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-0 biten Hajduk Split maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Marcao'nun transferi konusunda açıklamada bulunan Albayrak, ocak ayına işaret etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a 2-0 yenilerek elenen Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.