Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, MKE Ankaragücü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması, Demir Grup Sivasspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.
Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline verildi.
TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrüklü futbolcu Koray Altınay, kural dışı hareketi nedeniyle, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Altay, Bursaspor ve Eskişehirspor kulüpleri de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında BB Erzurumspor’u 5-0 mağlup etti ve yarı final için büyük avantaj sağladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra oluşan ırkçılık iddialarına yanıt verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı.
Uğurcan için gelen reddedilemeyecek teklifi açıklıyoruz!
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Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası iddiasıyla ilgili başvurusunu TFF'ye gönderdiğini açıkladı.