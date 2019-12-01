Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 50. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın golü 90. dakikada Yuto Nagatomo'dan geldi. Maçın ilk yarısında Trabzonspor'da sarı kart gören Jose Sosa cezalı duruma düştü.

Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 23, Galatasaray 20 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlayacak.

ÜNAL KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler'in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'a görev verdi.

FATİH TERİM'DEN 3 İSMİ YENİDEN YAZDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Medipol Başakşehir maçında forma giyen Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Babel'e Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer vermedi. Terim bu oyuncuların yerine ilk 11'de Muslera, Belhanda, Nagotomo ve Nzonzi'yi oynattı.

CALEB EKUBAN GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu. İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

TRABZONSPOR-G.SARAY MAÇINA BÜYÜK İLGİ

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi. Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.

İLK YARIDA BOL PAS HATASI

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor ve Galatasaray'ın savunmada hata yapmama düşüncesi dikkat çekerken, iki takım da çok sayıda pas hatası yaptı. Maçın ilk tehlikeli pozisyonu 25. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Karşılaşmanın 25. dakikasında Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

İKİ TAKIM DA HÜCUMDA ZAYIF KALDI

Hem Trabzonspor hem de Galatasaray oyunda pozisyon üretmekte zorlanırken, iki takım da uzaktan şutlarla gol bulmaya çalıştı. Ancak hem Uğurcan Çakır, hem de Fernando Muslera, bu şutlarda gole izin vermedi. Maçın 43. dakikasında Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına eşitlikle gidildi.

MARIO LEMINA DEVAM EDEMEDİ

İkinci yarıya başlarken Galatasaray'da sakatlık nedeniyle zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina, ikinci yarı için sahaya çıkamadı. Mario Lemina'nın yerine Fatih Terim, Jimmy Durmaz'ı sahaya sürdü.

SORLOTH GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun yine kilitlenirken, Trabzonspor kazandığı serbest vuruş sonrasında golü buldu. Maçın 50. dakikasında Jose Sosa serbest vuruş kullandı, Alexander Sörloth kale sahası önünde bomboş durumda kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

İKİ TEKNİK ADAMDAN HAMLELER

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor'un öne geçmesinin ardından 52. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine Michael Seri'yi sahaya sürdü. Trabzonspor'da ise Ünal Karaman, 66. dakikada sakatlıktan dönen Caleb Ekuban'ı oyuna sokarken, Seyed Majid Hosseini'yi kenara aldı. Maçın 76. dakikasında ise Yus Sarı kenara gelirken, Doğan Erdoğan şans buldu.

TRABZONSPOR FIRSATLARI KAÇIRDI

Maçın 68. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Alexander Sörloth net bir fırsat yakaladı. Ancak Alexander Sörloth, kale sahası önünde vuruşunu yaptı ama topu dışarı attı. Karşılaşamnın 69. dakikasında Fernando Muslera topu kaptırdı. Alexander Sörloth topu önünde buldu ve pasını Anthony Nwakaeme'ye verdi. Ancak Anthony Nwakaeme'nin vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

GALATASARAY'DAN TEHLİKELİ ŞUTLAR

Trabzonspor'un etkili olduğu bu dakikaların hemen sonrasında Galatasaray, rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Rakip yarı sahada çoğalmakta zorlanan Galatasaray'da önce Ömer Bayram sonra da Younes Belhanda tehlikeli şutlar çıkardı. ancak Galatasaray bu şutlarda aradığı golü bulamadı.

FATİH TERİM RİSK ALDI

Galatasaray'da golün gelmemesinin ardından Fatih Terim tüm riskleri aldı. Savunmada oynayan Ryan Donk'u forvete gönderen Fatih Terim, oyunda etkisiz kalan Younes Belhanda'yı da kenara aldı. Maçın 80. dakikasında Youens Belhanda oyundan çıkarken, yerini Emre Mor'a bıraktı.

YUTO NAGATOMO'DAN BERABERLİK GOLÜ

Oyunun son bölümünde Galatasaray tüm riskleri alarak Trabzonspor kalesine yüklendi. Bordo-mavili takım ise kontrataklarla Galatasaray kalesinde fırsatlar buldu. 88'da Alexander Sörloth, fernando Muslera'ya takılırken, bu pozisyonun ardından kısa bir süre sonra Galatasaray beraberlik golünü buldu. Maçın 90. dakikasında Yuto Nagatomo attığı golle durumu 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda iki takım da hızlı ataklar geliştirmesine rağmen golü bulamadı ve mücadele beraberlikle sona erdi.

(Sporx)