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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:40
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Süper Lig'de tesisleri olmayan tek takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'de tesisleri olmayan tek takım Fatih Karagümrük

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36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, imkansızlıklara rağmen lige iyi bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasını kiralayarak antrenmanlarını yapan kırmızı-siyahlılar, 21 takımlı Süper Lig'de tesisi olmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

36 yıl sonra Süper Lig’e yükselen ve ilk maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etmeyi başaran Karagümrük, elde ettiği başarılara karşın birçok imkansızlık yaşıyor. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de karşılaşmaların çoğunu başka statlarda oynayan ve daha sonra Karagümrük Stadı’nın zemininin düzelmesinin ardından evine kavuşan kırmızı-siyahlı ekip, tesis konusunda ise büyük bir sıkıntı yaşıyor. Takımın antrenmanlarını yapabilmesi için Olimpiyat Stadı’nın yanında bulunan atletizm sahasını kiralayan Karagümrük, sahanın müsait olmaması durumunda ise Karagümrük Stadı’nda antrenman yapıyor.

YILLARDIR TESİS BEKLİYOR

Uzun yıllardır özellikle altyapılar için birden fazla sahası olan bir tesis ihtiyacı olan Karagümrük, daha önce Balat’ta bulunan tesislerde ilgili girişimde bulunmuş ancak sonuç çıkmamıştı. Geçtiğimiz sezon antrenmanlarını Olimpiyat Stadı’nda yapan ve kimi zaman da Başakşehir’in tesislerini kullanan Karagümrük, bu imkansızlıklar arasında TFF 1. Lig’de play-off şampiyonluğuna uzanmayı başarıp Süper Lig’e yükselmişti. Karagümrük şu anda 21 takımlı ligde, kendi antrenman tesisleri olmayan tek kulüp olarak dikkat çekiyor. Başkan Süleyman Hurma’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Balat Tesisleri’yle ilgili önümüzdeki günlerde girişimde bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir cenazede bu tesislerle ilgili olarak değerlendirmede bulunmak istediklerini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhtiyaca bakarak buranın değerlendirilmesini isteriz. İçerisinde yapılması gereken bazı düzenlemeler var. Bunları hallettikten sonra ihtiyaca göre değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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