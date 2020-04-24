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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 18:17
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 18:41

Süper Lig'de tarih açıklandı! Ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de tarih açıklandı! Ne zaman başlıyor"

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Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.

Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.

"12-13-14 Haziran'da liglerin başlayıp, 26 Temmuz'da liglerin bitirilmesi en muhtemel senaryo. Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek."

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SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in tarihi açıklandı
Süper Lig'in tarihi açıklandı

Süper Lig'in tarihi açıklandı

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.

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