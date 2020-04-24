Süper Lig'de tarih açıklandı! Ne zaman başlıyor?

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in tarihi açıklandı Süper Lig'in tarihi açıklandı Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.

Karar verildi! Şampiyon ve küme düşme olmayacak Karar verildi! Şampiyon ve küme düşme olmayacak Hollanda ligi Eredivisie'ye hiç bir takımın çıkmamasına ve hiçbir takımın da küme düşmemesine karar verildi.

2013-14 sezonu için şike kararı çıktı! 2 futbolcu ve 1 başkana hapis cezası 2013-14 sezonu için şike kararı çıktı! 2 futbolcu ve 1 başkana hapis cezası İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.

'Anlaşma tamam' denmişti ama az önce yaşanan gelişme... 'Anlaşma tamam' denmişti ama az önce yaşanan gelişme... Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.

Kritik toplantı sona erdi Kritik toplantı sona erdi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.

Kovid-19 kapan yıldız futbolcu yoğun bakımda! Kovid-19 kapan yıldız futbolcu yoğun bakımda! Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.