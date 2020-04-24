Süper Lig'de tarih açıklandı! Ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.
"12-13-14 Haziran'da liglerin başlayıp, 26 Temmuz'da liglerin bitirilmesi en muhtemel senaryo. Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek."
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.
Hollanda ligi Eredivisie'ye hiç bir takımın çıkmamasına ve hiçbir takımın da küme düşmemesine karar verildi.
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.