Süper Lig'de süper kıyım!

Avrupa’nın büyük liglerinde ise bunun tam tersi bir tablo var. Premier Lig’de değişiklik yaşanmadı. Avrupa’nın 5 büyük liginde ise 2’den fazla hoca gönderen yok! Türkiye Süper Lig’inde tam 11 hoca ayrıldı.
SERIE A’DA 1 HOCA
Almanya Bundesliga’da 2, Fransa’da 2, La Liga ve Serie A’da ise 1’er çalıştırıcının görevine son verildi. Aslında bu tablo ülke futbolumuz açısından sürpriz değil. Türkiye’de herkes istikrar aradığını söylerken olan hocalara oluyor.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.