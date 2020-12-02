Süper Lig'de süper kıyım!

AKŞAM

2020-2021 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan 39 ekipten 15'i teknik direktör değişikliğine gitti.

Avrupa’nın büyük liglerinde ise bunun tam tersi bir tablo var. Premier Lig’de değişiklik yaşanmadı. Avrupa’nın 5 büyük liginde ise 2’den fazla hoca gönderen yok! Türkiye Süper Lig’inde tam 11 hoca ayrıldı.

SERIE A’DA 1 HOCA

Almanya Bundesliga’da 2, Fransa’da 2, La Liga ve Serie A’da ise 1’er çalıştırıcının görevine son verildi. Aslında bu tablo ülke futbolumuz açısından sürpriz değil. Türkiye’de herkes istikrar aradığını söylerken olan hocalara oluyor.