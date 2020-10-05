Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. iddaa risk yönetimi, şampiyonluk ilk favorisi olarak 2.70 orandan Fenerbahçe'yi gösterdi,
Süper Lig şampiyonluk oranları;
2.70 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
5.50 Trabzonspor
6.00 Beşiktaş
8.50 Başakşehir
25.0 Alanyaspor
Hangi takım ilk 2 sırada bitirir?
1.40 Fenerbahçe
1.55 Galatasaray
2.80 Trabzonspor
2.90 Beşiktaş
4.00 Başakşehir
12.0 Alanyaspor
35.0 Sivasspor
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.
iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi.
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