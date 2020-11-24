Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'ye 1.80, Galatasaray 'a 3.25, Beşiktaş 'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
Süper Lig şampiyonluk oranları:
1.80- Fenerbahçe
3.25- Galatasaray
7.50- Beşiktaş
11.00- Alanyaspor
12.00- Başakşehir
30.00- Trabzonspor
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
1.90 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
7.50 Başakşehir
10.00 Beşiktaş
13.00 Alanyaspor
35.00 Trabzonspor
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.