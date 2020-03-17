Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu! İşte oranlar...

Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yendiği 3-1'lik tarihi derbi şubat ayına damga vurdu... Medya Takip Merkezi'nin Şubat ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, geçtiğimiz ayın spor gündemini Fenerbahçe – Galatasaray derbisi belirledi. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde misafir ettiği maçta, Fenerbahçe mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra evinde mağlup eden Galatasaray, adeta büyü bozuldu dedirtti.

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı!

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi, son dakika haberine göre Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Bu sezon Bursaspor ile Altay'ı çalıştıran ve Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan "Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler." kuralına takılan Koşukavak, sarı lacivertli takımda nasıl görev alacak? İşte detaylar...