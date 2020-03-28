Süper Lig'de ofsayt rekoru Fenerbahçe'de

Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde ilginç rakamlar ortaya çıktı.

Süper Lig’de bu sezon bir maçta en fazla ofsayta yakalanan takım Fenerbaçe oldu. Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, 2-0 kazanılan maçta yardımcı hakemler Serkan Ok ve Esat Sancaktar’a yoğun mesai yaşattı. Fenerbahçeli futbolcular bu maçta toplam 10 kez ofsayata maruz kalırken, bu sezon Süper Lig’de bir maçta en fazla ofsayta yakalanan takım oldu.

Sarı-lacivertli takımı sekiz kezle takip eden diğer takımlar şu şekide: