Süper Lig'de ofsayt rekoru Fenerbahçe'de

Süper Lig’de bu sezon bir maçta en fazla ofsayta yakalanan takım Fenerbaçe oldu. Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, 2-0 kazanılan maçta yardımcı hakemler Serkan Ok ve Esat Sancaktar’a yoğun mesai yaşattı. Fenerbahçeli futbolcular bu maçta toplam 10 kez ofsayata maruz kalırken, bu sezon Süper Lig’de bir maçta en fazla ofsayta yakalanan takım oldu.
Sarı-lacivertli takımı sekiz kezle takip eden diğer takımlar şu şekide:
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen önemli isimleri nedeniyle kadroda bir revizyon yaşayan Brugge'ün eski oyuncularını takıma katma çabasıyla Galatasaray'dan Ryan Donk'un peşine düşebileceği iddia edildi.
Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.