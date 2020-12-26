Süper Lig'de müthiş maç: Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor

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F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.

Baskı bitti Vida kendine geldi Baskı bitti Vida kendine geldi “Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”

F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor Orta sahada kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, direksiyonu bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Jese'ye kırdı. İşte detaylar...

Karadeniz'de kimin gemileri batacak? Karadeniz'de kimin gemileri batacak? Ligdeki zirve yarışında bugün çok kritik bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Son haftalarda iyi puan ortalaması tutturan iki takım, yine zafer hesapları yapıyor. Kaybeden ligde iddialı olma yolunda ağır bir yara alacak.

Fenerbahçe'de her hafta 5 eksik Fenerbahçe'de her hafta 5 eksik F.Bahçe, sakat, hasta ve cezalı futbolcularının yokluğunda hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Kanarya, 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı.