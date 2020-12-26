Süper Lig'de müthiş maç: Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde 12 maçtır kaybetmeyen, son 3 karşılaşmasını kazanan Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde bir haftayı bay geçen Gaziantep temsilcisi, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
Cezalı veya sakat oyuncunun olmadığı kırmızı-siyahlı ekipte, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Junior Morais'in de iyileştiği, teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde Alanyaspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.
Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.
“Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”
Orta sahada kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, direksiyonu bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Jese'ye kırdı. İşte detaylar...
Ligdeki zirve yarışında bugün çok kritik bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Son haftalarda iyi puan ortalaması tutturan iki takım, yine zafer hesapları yapıyor. Kaybeden ligde iddialı olma yolunda ağır bir yara alacak.
F.Bahçe, sakat, hasta ve cezalı futbolcularının yokluğunda hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Kanarya, 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.