Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı

Başakşehir maç boyunca daha fazla topa sahip olurken, Alanyaspor ise rakibinin 4 gol girişimine karşılık 19 kez gol girişiminde bulundu. 3 kez Başakşehir kalesini bulan Alanyaspor, Mert Günok'u geçemedi.

Alanyaspor'un gol için özellikle son dakikalardaki büyük baskısı da sonuç vermedi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 19 puana yükseldi. Başakşehir ise 16 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ALANYASPOR TARAFTARINDAN İRFAN CAN'A DESTEK

UEFA'nın gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Alanyaspor taraftarlarından destek geldi. Tribünlere çağrılan futbolcuya çiçek verildi.