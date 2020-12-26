Süper Lig'de İstanbul derbisi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 2 maçında puan elde edemeyen ve kalesinde 6 gol gören lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.
Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla 16. sırada girdi.
Kasımpaşa'da 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson, müsabakada forma giyemeyecek.
F.Bahçe, sakat, hasta ve cezalı futbolcularının yokluğunda hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Kanarya, 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı.
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İtalyan basını, F.Bahçe'nin golcüsü Samatta ile yolları ayırmaya hazırlandığını iddia etti.
Onyekuru'nun menajeri D'avila: “G.Saray ve Monaco'nun pazarlık yaptığına dair bilgiler aldım. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz. Bizim açımızdan sorun yok.”
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