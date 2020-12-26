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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:32
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Süper Lig'de İstanbul derbisi

Süper Lig'de İstanbul derbisi

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AA

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 2 maçında puan elde edemeyen ve kalesinde 6 gol gören lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla 16. sırada girdi.

Kasımpaşa'da 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson, müsabakada forma giyemeyecek.

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