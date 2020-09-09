Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.

Ze Luis'te favori Beşiktaş

Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çeviren Portolu golcü için şu anda Celta Vigo ile Beşiktaş yarışıyor. Portekiz basını, Kartal'ın favori olduğunu iddia etti.