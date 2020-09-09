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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:10
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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

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AA

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

11 EYLÜL CUMA:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 EYLÜL PAZAR:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

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