Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda Silviu Lung zirvede

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, ligde 8 haftada 33 kurtarış yaptı.

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 6 puan alırken takımın en başarılı ismi kaleci Silviu Lung oldu. 7 maçta 2 kez kazanıp 5 kez yenilen Hes Kablo Kayserispor’da Rumen kaleci Silviu Lung lige damga vurmaya devam ediyor.



Oynadığı 7 maçta yaptığı 33 kritik kurtarış ile ilk sırada yer alan Rumen Silviu Lung’u 27 kurtarış ile Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, 26 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 25 kurtarış ile Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve 24 kurtarış ile Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ile Hatayspor kalecisi Munir Mohand takip ediyor.