Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda Silviu Lung zirvede

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 6 puan alırken takımın en başarılı ismi kaleci Silviu Lung oldu. 7 maçta 2 kez kazanıp 5 kez yenilen Hes Kablo Kayserispor’da Rumen kaleci Silviu Lung lige damga vurmaya devam ediyor.
Oynadığı 7 maçta yaptığı 33 kritik kurtarış ile ilk sırada yer alan Rumen Silviu Lung’u 27 kurtarış ile Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, 26 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 25 kurtarış ile Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve 24 kurtarış ile Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ile Hatayspor kalecisi Munir Mohand takip ediyor.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.