Süper Lig'de hükmen mağlubiyet kararı kapıda

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesine konuşan Nihat Özdemir, "Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19'dan dolayı maçları ertelemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim" dedi.

Konuyu başkanlara ilettiklerini kaydeden Özdemir, "Başkanlarımıza da, 'Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar abaliriz' dedim. Çok açık bir şekilde kendilerine ifade ettim" diye konuştu.

Neden böyle bir karar alabileceklerine de açıklık getiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalıkr süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor" açıklamasını yaptı.