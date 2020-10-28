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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:23
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol)

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