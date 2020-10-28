Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ligde 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol)
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