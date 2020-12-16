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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık... Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık... Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.



YAŞANANLAR

• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.

• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.

• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.

• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.

Fenerbahçe kışlası! Fenerbahçe kışlası! İnişli-çıkışlı performans, Yeni Malatya hezimetiyle doruk noktasına ulaşınca Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'de sıkı kuralları devreye sokmaya karar verdi.

Daum ateşi yaktı! Taraftarlar akın etti Daum ateşi yaktı! Taraftarlar akın etti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sarı-Lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlar Daum'un paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.