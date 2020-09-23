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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:05
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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IHA

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev alacak. Yine aynı gün saat 16.00’da ilk düdüğün çalacağı Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise Abdulkadir Bitigen’in.

Süper Lig’de 3. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Eylül Cuma

20.00 Fatih Karagümrük-M.Başakşehir: Ali Şansalan

26 Eylül Cumartesi

13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 A.Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

27 Eylül Pazar

13.30 Ç.Rizespor-A.Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 DG Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

16.00 İH Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 Eylül Pazartesi

20.00 FT Antalyaspor-Denizlispor: Halis Özkahya

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