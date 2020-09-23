Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

SPOR GÜNDEMİ

Ali Palabıyık dev maçta ikinci kez görev alacak Ali Palabıyık dev maçta ikinci kez görev alacak Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.

Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.

Ali Koç ve Emre Belözoğlu takımdan umutlu Ali Koç ve Emre Belözoğlu takımdan umutlu Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile Hatayspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Trabzonspor Vitor Hugo'yu renklerine katıyor Trabzonspor Vitor Hugo'yu renklerine katıyor Tabzonspor yönetimi 29 yaşındakı stoper Victor Hugo'yu renklerine bağlıyor. Palmeiras kulübü uzun görüşmeler sonucunda teklifi kabul etti. Dört yıllık imza atacak olan Brezilyalı savunmacının bonservis ücreti taksitler halinde ödenecek.

UEFA Süper Kupa'da Bayern ile Sevilla karşı karşıya UEFA Süper Kupa'da Bayern ile Sevilla karşı karşıya Futbolda 45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.