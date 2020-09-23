Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev alacak. Yine aynı gün saat 16.00’da ilk düdüğün çalacağı Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise Abdulkadir Bitigen’in.
Süper Lig’de 3. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Eylül Cuma
20.00 Fatih Karagümrük-M.Başakşehir: Ali Şansalan
26 Eylül Cumartesi
13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 A.Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
27 Eylül Pazar
13.30 Ç.Rizespor-A.Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 DG Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
16.00 İH Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
28 Eylül Pazartesi
20.00 FT Antalyaspor-Denizlispor: Halis Özkahya
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.
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